TMO, yurt dışına kira sertifikası ihraç edecek

27 Aralık 2017

Muhammed KAFADAR - dunya.com

TMO ve Halk Yatırım iş birliğiyle 24 Kasım'da gerçekleştirilen 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracı kapsamında Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Söz konusu ihraç, Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı dışında bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ilk ihraç olması ve dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanılması yönleriyle ilk oldu.

"T arımın finansmanına katkı sağlayacak "

Konuya ilişkin DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu şunları ifade etti:

"Tarım ürünlerinin temel bir özelliği var; kısa dönemde hasat ediyorsun, uzun dönemde tüketiyorsun. Buğdayı düşünün, bir ayda hasadı yapılır, yıl boyunca un, ekmek olarak tüketilir. Bu, büyük bir depolama maliyeti getiriyor ve finansmana ihtiyaç var. Lisanslı depoculuk yaygınlaşıyor. Gelecek yıl en az 3 milyon ton kapasiteli depo hizmete girmiş olacak. Depolardaki malın karşılığı olarak ürün senetleri elde edilecek. Bu ürün senetleri sukuk gibi iç ve dış piyasalarda finansal araçlara dönüşecek. Yakında bunu dışarıya da ihraç edeceğiz. Lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında depolanan ürünlerin teminat gösterildiği bu ihraçlar tarımın finansmanına katkı sağlayacak"

"Ürün kendi kendini finanse ediyor"

TMO Mali İşler Dairesi Başkanı Muharrem Akyaka ise, "Söz konusu ihraçla yaklaşık 3 ay vadede 100 milyon lira borçlandık. İlave borçlanma ihtiyaçlarımız oldukça gelecekte buna devam edeceğiz. Yurt dışına yönelik de bu yapılabilir. Ticari kredilerden daha uygun maliyetli oluyor, emtiayı kullanarak bunu yaptığımız için zaten depolarımızda duran ürün kendi kendini finanse etmiş oluyor" şeklinde konuştu.

İhraç 24 Kasım'da tamamlandı



Dayanak varlık olarak TMO mülkiyetindeki ve kurum depolarında saklanan Anadolu tipi kırmızı sert ekmeklik buğdayın kullanıldığı 100 milyon lira nominal değerli 88 gün vadeli kira sertifikası ihracı 24 Kasım'da nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcılara satış yöntemiyle tamamladı. Vade başlangıcı 27 Kasım olan 88 gün vadeli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 12.95, bileşik getirisi yüzde 13.60 oldu.