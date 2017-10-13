Toplam kredi stoku yüzde 23 arttı

13 Ekim 2017

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi aylık bülteninin ağustos sayısı yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin ağustos ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 74 milyar liraya ulaştı. Nakit krediler geçen yılın ağustos ayında 1 trilyon 686 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Nakit kredilerin 1,97 trilyon liralık bölümü bankalar, 44 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 30 milyar lirası finansman şirketleri ve 27 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Böylece toplam kredilerin yüzde 95'i bankalar tarafından verildi.

Söz konusu dönemde, tasfiye olunacak alacaklar 72 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3,4 oldu.

Kurumsal krediler 1,6 trilyon liraya ulaştı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı, 2017'nin ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 1 trilyon 567 milyar liraya çıktı. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör oldu.

İmalat sanayi, toptan-perakende hizmetler ve inşaat olmak üzere en fazla kredi verilen 3 sektörün toplam krediler içindeki payı yüzde 56,7'ye ulaştı. Söz konusu sektörlere yönelik verilen krediler miktar bazında sırasıyla 402 milyar lira, 293 milyar lira ve 193 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4'e geriledi

Bireysel krediler, 2017'nin ağustos ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 507 milyar lira oldu. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 21 ile konutta gerçekleşti. Konutta kişi başına ortalama kredi 78 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların toplam bireysel kredilere oranı 0,7 puan azalarak yüzde 4'e geriledi.

Bu yılın ağustos ayında ihtiyaç kredisini 179 bin, kredi kartını 117 bin, konut kredisini 35 bin ve kredili mevduat hesabını 96 bin kişi ilk kez kullandı.

Bireysel kredisi olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 29,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 17,4 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA