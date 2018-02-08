Trudeau: Anlaşma olmaması, kötü bir anlaşmadan iyidir

08 Şubat 2018

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) verilecek yeni biçim kötü olacaksa, bu anlaşmayı imzalamamanın, Kanada için kötü bir anlaşmayı kabul etmekten daha iyi olacağını söyledi.

Trudeau dün Chicago Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 1.2 trilyon dolar çapındaki anlaşmanın yenilenmesiyle ortaya iyi bir anlaşmanın çıkmasını beklediğini söyledi.

Trudeau, "Ben yeterince açıklıkla söyledim. Biz iyi ve adil bir anlaşma bekliyoruz. Rastgele bir anlaşmayı zorla kabul etmeyeceğiz; bir anlaşma yapılmaması, Kanada için kötü bir anlaşmadan daha iyi olabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın diğer tarafları olan Kanada ve Meksika'nın önemli değişikliklere razı olmamaları halinde ülkesini NAFTA'dan çıkarma tehditlerine rağmen, müzakereler yavaş da olsa ilerliyor.

Kaynak: Reuters