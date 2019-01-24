Trump: Çin ile müzakereler çok iyi gidiyor

24 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile yaptığı ticaret müzakerelerinde başarılı olduğunu söyledi.

Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin bir soruya yanıt olarak "Şu anda bulunduğumuz noktadan memnunum" dedi.

ABD Çin'den, fikri mülkiyet haklarını korumak için adım atmasını, Amerikan şirketlerini Çin'e teknoloji ürünleri vermeye zorlayan politikalarına son vermesini, ABD şirketlerine daha fazla piyasa erişimi sağlamasını ve Amerikan ürünlerine yönelik tarife dışı engelleri azaltmasını istiyor.

Trump, bunlar yerine getirilmedikçe Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisini 2 Mart'ta yüzde 25'e yükseltmekte kararlı.

Trump, Çin için, "Anlaşma yapmayı çok istiyor... Ne olacağını göreceğiz. Ancak Çin ile müzakerelerimizde çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.

Çin şimdiye kadar, fikri mülkiyet haklarının istismarı hakkındaki ısrarlı şikayetleri önemsemedi ve yabancı şirketleri teknoloji transferine zorladığı yolundaki suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett dün yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in 1 Mart'a kadar bir ticaret anlaşmasına varabileceklerine inandığını söylemişti.

Kaynak: Reuters