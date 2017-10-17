Trump, Yellen ile görüşecek

17 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yeni bir başkan arayışının parçası olarak perşembe günü Fed Başkanı Janet Yellen ile bir araya gelecek.

Foreks'te yer alan haberde, Trump Fed başkanlığı için adayını belirlemek için aralarında Fed Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell ile Fed eski Yönetim Kurulu üyelerinden Kevin Warsh'ın da olduğu kısa bir liste üzerinde çalışıyor.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor ile bir araya geldiğini duyurmuştu.

Şubat ayında görev süresi dolacak olan Yellen'in koltuğuna adaylar arasında Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn da var.