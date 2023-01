TSKB’den Cumhuriyetin 100. yılında yeni bir ilk

Takip Et

Türk finans sektöründe sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla öne çıkan TSKB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla kütüphaneciliği buluşturarak yeni bir ilke daha imza attı.

1971 yılında ekonomi alanında bir ihtisas kütüphanesi olma vizyonuyla kurulan TSKB Kütüphanesi, iş ve finans dünyasını odağına alan yayınların yanı sıra hukuk, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da geniş koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. TSKB Kütüphanesi’nde bugün 14 bine yakın kitap, 34 bine yakın dijital yayın ve 100’e yakın süreli yayın aboneliği bulunuyor. Sürdürülebilirliği bankacılık modelinin merkezine koyan TSKB, şimdi de çevresel, sosyal ve kültürel kalkınma parametrelerini kütüphanecilik alanına taşıyor. Yeni yılda okurların ziyaretine açılan TSKB Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik yaklaşık 700 kitaba ve bu alandaki dijital veri tabanlarına erişim imkanı sunacak. Banka’nın İstanbul Fındıklı’daki Genel Müdürlük yerleşkesinde hizmet veren TSKB Kütüphanesi bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Geniş tanımı ile sürdürülebilirlik, çevre, biyoçeşitlilik, temiz enerji, döngüsel ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir finansman gibi pek çok temayı içeren kaynaklar tüm SKA’ları kapsıyor.

Kurulduğu günden beri ülkemize seçkin yayınlar kazandırma gayretini sürdüren ve şimdiye kadar 11 önemli eserin yayınlanmasını sağlayan TSKB, sürdürülebilirlik alanında oluşturduğu kitap koleksiyonunun açılışını yeni bir yayınla taçlandırdı. Régis Marodon’un “Financing Our Common Future” isimli kitabını, “Ortak Geleceğimizi Finanse Etmek” ismiyle Türkçeye kazandıran TSKB, bu kitapla iklim hedeflerinin daha da önem kazandığı bu dönemde dünyadaki yaklaşık 450 kalkınma bankası ile merkez bankalarının oluşturduğu geniş kalkınma finansmanı sektörünün önemine dikkat çekiyor. Kitap, sürdürülebilir toparlanmanın finans sektörünün harekete geçmesi ile mümkün olabileceğinin altını çizerken, dünya olarak ihtiyacımız olan yenilikçi finansman modellerine dönük şifreleri yalın ve akıcı bir dille, ilgi çekici görseller eşliğinde özetliyor. Kitap projesinde TSKB’nin üyesi olduğu Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün (IDFC) de önemli bir rolü bulunuyor. IDFC tarafından ilk defa 2020 yılında organize edilen ve her sene düzenli olarak yapılan, 450’yi aşkın kalkınma bankasının bir araya geldiği “Finance in Common” zirvesine aktif katılım sağlayan TSKB’nin, bu zirve kapsamında hayata geçen toplumsal cinsiyet eşitliği, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve sosyal yatırım alanlarına odaklanan taahhütlerde imzacılıkları bulunuyor.

“Sürdürülebilir yarınları mümkün kılmak bugünümüzü dönüştürebilme yetkinliğimizden geçiyor”

TSKB Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu ve ‘Ortak Geleceğimizi Finanse Etmek’ isimli yeni yayın hakkında değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Sürdürülebilir yarınları mümkün kılmak bugünümüzü dönüştürebilme yetkinliğimizden geçiyor. TSKB olarak uzun zamandır bu yönde kararlı ve sistematik adımlar atıyoruz. Şimdi de 50 yılı aşan bir tarihe sahip TSKB Kütüphanemizi Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına hizmet edecek zengin kaynaklara sahip bir koleksiyonla büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu alanda önemli eserler vermiş kişi ve kurumları raflarımızda ağırlarken biz de sorumluluk alıyor, değerli iş ortağımız Sayın Régis Marodon tarafından Fransızca kaleme alınmış, sonrasında İngilizce çevirisi yayınlanmış ‘Ortak Geleceğimizi Finanse Etmek’ isimli eserin ülkemizde okunmasına aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün ihtiyacı olan yeşil dönüşümü mümkün kılacak yeni finansal modellerin şifrelerini, kalkınma finansmanı kurumlarının örnek çalışmaları üzerinden veren bu kitap, yalın dili ve zengin illüstrasyonları ile alışılmışın dışında bir kurguya sahip. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız 2023’e, ortak geleceğimize değerli katkılar sunacağına inandığımız TSKB Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu ve bankamız desteğiyle dilimize kazandırılan bir yayınla başlamaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz” dedi.