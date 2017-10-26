TSKB'nin net kârı yüzde 23,3 arttı

26 Ekim 2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin (TSKB), toplam aktif büyüklüğü yılın 9 ayında yüzde 13,4'lük artışla 27,2 milyar liraya ulaştı.

Bankanın açıklamasına göre, söz konusu dönemde bankanın nakdi kredileri yüzde 19,4 büyüme kaydederek 20,7 milyar lira oldu.

TSKB'nin 9 aylık net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 452,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde özkaynaklarını yüzde 15,8 artışla 3,4 milyar TL'ye taşıyan banka, yıllık bazda yüzde 19,1 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,4 aktif getiri oranına imza attı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, 2017'nin gerek kredi büyümesi gerek müşteri portföyü açısından banka için oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Dokuz aylık performansımızı göz önünde bulundurduğumuzda, 2017 yılını kurdan arındırılmış bazda yüzde 15'ler seviyesinde bir kredi büyümesi ile tamamlayacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İnce, bu büyümeyi sağlarken, güçlü aktif kalitelerini korumaya devam ettiklerini kaydederek, sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 17'ler seviyesinde seyretmesini beklediklerini bildirdi.

"Reel sektöre destek vermeyi sürdüreceğiz"

Yıl boyunca Türkiye ekonomisinin kalkınmasına verdikleri desteği hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran İnce, dokuz ayda özel sektör yatırımlarına aktardıkları kredi tutarının 2 milyar doları aştığı bilgisini verdi.

İnce, böylelikle, kredi portföylerini yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış bazda yüzde 13 büyüttüklerini, müşteri portföylerini yüzde 20 genişlettiklerini anlattı.

Dokuz ayda gerçekleştirilen yeni kullandırımlarda yenilenebilir enerji, çevre, enerji ve kaynak verimliliği projeleri, organize sanayi bölgesi yatırımları, LEED sertifikalı ticari binalar ve KOBİ'lerin finansmanının öne çıktığını kaydeden İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca, geçtiğimiz yıl sonunda Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığımız kaynak anlaşması çerçevesinde kadın istihdamı, iş güvenliği ve sağlığı konuları yatırımcılar nezdinde ilgi gören temalardan oldu. 2017'nin hem bankamız hem de ülkemiz için olumlu göstergelerle tamamlanacağına inanıyoruz. 2018'e hazırlanırken ülkemizin kalkınması için değer yaratmaya, reel sektörün gelişimine destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA