Tunus, Almanya'dan kredi alacak

26 Eylül 2017

Tunus ile Alman Kalkınma Bankası arasında 100 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandığı bildirildi.

Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile Alman Kalkınma Bankası Kuzey Afrika Genel Direktörü Andrea Hauser, su alanında yatırım yapmak üzere 100 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.

Kredi anlaşmasının, su kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi gibi bir dizi reform yapılması şartına bağlı olduğu kaydedildi.

Hauser, imza töreninde yaptığı konuşmada, kredinin yüzde 2.09 faizle, 5 yıl geri ödemesiz, 15 yıllık vadeyle ödeneceğini söyledi.

Tunus'taki su kullanımını denetleyen Alman Uluslararası İşbirliği Kurumuna (GIZ) göre, Tunus'ta yıllık kişi başına 500 metreküp su düşüyor, bu rakamın dünya bazındaki ortalamasının 700 metreküp olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA