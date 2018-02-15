Tunus Merkez Bankası Başkanı istifa etti

15 Şubat 2018

Tunus Merkez Bankası Eş-Şazeli el-İyari'nin istifasını Başbakan Yusuf eş-Şahid'e sunduğu bildirildi.

Başbakanlığın Facebook sayfasında yer alan videoya göre İyari, Başbakan Şahid ile gerçekleştirdiği görüşmede, "başkalarına başkanlık yolunu açmak için" Merkez Bankası Başkanlığında istifa ettiğini söyledi.

Şahid ise İyari'nin ülkenin içinden geçtiği zor bir dönemde Tunus'un menfaati için uluslararası düzeyde sarf ettiği çabayı takdir ettiğini belirtti.

İyari dün parlamentodaki Maliye Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası Başkanının Başbakan tarafından görevden alınmasıyla" ilgili karar parlamentoda kabul edilmese bile görevi bırakacağını ifade etmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 8 Şubat'ta Başbakan Şahid'in Merkez Bankası Başkanı İyari'nin yerine Dünya Bankasının Libya Temsilcisi olarak görev yapan Mervan el-Abbasi'nin atanması kararını oylanmak üzere meclise sevk etmişti

Kaynak: AA