Türk Eximbank, Çin Eximbank ile mutabakat zaptı imzaladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ile Çin Eximbank arasında müzakereleri bir süredir devam eden genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imzaları, her iki kuruluşun üyesi olduğu Asya Exim Bankları Forumu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen 2023 Yıllık Toplantısı'nda atıldı.

Bugün gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe giren mutabakat zaptı ile teknik işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkelerde Türk ve Çinli firmalarca ortak üstlenilecek proje ve işlemlere paralel/ortak finansman ve garantiyle destek sağlanması ve bu sayede Türk ihracatçıların yeni finansman kaynaklarına erişimi ile rekabetçiliklerinin korunması hedefleniyor. Açıklamada, anlaşmanın, iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin altyapısını oluşturması açısından önemli olduğu, Türk Eximbank'ın diğer ülkelerin ihracat destek kuruluşlarının faaliyetleri çerçevesinde farklı alanlarda teknik işbirliğine yönelik çalışmalarını sürdürerek benzer anlaşmalarının sayısını artırmaya devam edeceği bildirildi.