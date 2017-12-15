Türk Eximbank: Faizleri düşüren tek finansal kuruluş olduk

15 Aralık 2017

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bankanın 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı.

Türk Eximbank olarak 1 Aralık'tan itibaren i̇hracatçıların kur ri̇ski̇ yöneti̇mi̇ i̇çi̇n dövi̇z forward (vadeli) i̇şlemleri̇ne başladıklarını hatırlatan Yıldırım, "2011'den beri opsiyon işlemleri yapıyoruz. Ama opsiyon işlemlerinde belli bir prim ödendiği için ihracatçılarımız buna sıcak bakmıyor. Forward işlemleri opsiyona göre daha kolay. Kâr amacı gütmeden özellikle de KOBİ'lerimize bu hizmeti sunuyoruz" dedi.

Yıldırım, ihracatçılara bu yıl sağlanan finansmana ilişkin şunları kaydetti: "Geçen yıl ihracatçılara kredi ve sigortadan oluşan toplam destek rakamımız 33 milyar dolardı. Bu yıl kasım sonu itibarıyla 35 milyar doları geçmiş durumdayız. Yıl sonunda 40 milyar dolara oldukça yaklaşacağız. Önümüzdeki yıl için 46 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu da yüzde 15'lik büyüme hedefi demek. Türkiye ihracatının 2016 sonu itibarıyla yüzde 23'üne, bugün itibarıyla yüzde 25'ine Türk Eximbank destek veriyor. Türk Eximbank olarak 2018'de bu oranı yüzde 27'ye çıkarmak istiyoruz"

Bu yıl yurt dışından 3,7 milyar dolarlık kaynak temin ettiklerini, sağladıkları fonlarla maliyetleri düşürdüklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu maliyet düşüşünü de ağustos ayında bütün ihracatçılarımıza yansıttık. Yani faizlerimizi düşürdük. Bu yıl faizleri düşüren tek finansal kuruluş olduk. 2018'de de ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık bir kaynak sağlamayı planladık. İhracatçılarımızın taleplerine göre bu miktarı artırabiliriz"

Kaynak: AA