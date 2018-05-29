Türk Eximbank, yatırımcı ve finansal kuruluşlarla temasta

29 Mayıs 2018

Türk Eximbank, ABD ve Uzak Doğu'nun ardından Avrupa'da da yatırımcı ve finansal kuruluşlarla görüşmeler yapıyor.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, ihracatın orta ve uzun vadeli finansmanına verilen desteğin artırılmasına yönelik Türk Eximbank'ın bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma faaliyetleri kapsamında ABD ve Uzak Doğu'da bir dizi yatırımcı görüşmeleri düzenledi.

Banka, şimdi de Avrupa piyasalarından fon sağlamak amacıyla yatırımcı ve finansal kuruluşlarla görüşmeler (non-deal roadshow) yapmak üzere Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyetle ING Bank'ın organize ettiği bir dizi toplantı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, 29 Mayıs-1 Haziran döneminde Zürih, Frankfurt ve Amsterdam şehirlerindeki önde gelen varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketleri ile bankalar ve diğer finansal kuruluşlar olmak üzere toplam 13 yatırımcı kuruluşla görüşme yapılacak.

Söz konusu toplantılarda, geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşlar ile Türk Eximbank'ın faaliyetleri ve güncel finansal bilgileri paylaşılacak.

Kaynak: AA