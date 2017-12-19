Türk Eximbank yüzde 15 büyüme hedefliyor

19 Aralık 2017

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen yemekli toplantıda bu ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yıldırım, Afrika, Japonya ve Avustralya'daki ziyaretleri kapsamında bu coğrafyalarda faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Yurt dışındaki Türk iş dünyasının Türkiye ile daha çok iş yapılması bakımından önemli olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'nin ticaret hacmi ve kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'de iş yapan şirketleri kredilendirmiyoruz, yaptıkları işleri sigorta etmiyoruz. Bunun ötesinde onların yurt dışında iş yaptıkları alıcılarını ve proje yaptıkları kurum ve kuruluşları da kredilendiriyoruz. Hem Türkiye'de iş yapanları hem de Türkiye ile iş yapanları kredilendiriyoruz. Aslında tüm exim kuruluşları da böyle çalışıyor. Bir taraftan kendi ülkesinin ihracatına içeriden finansman sağlıyor, bir taraftan da yurt dışından talep yaratıp yurt dışındaki alıcıyı mal veya hizmet alıcısını kredilendirmek suretiyle kendi ülkesinin ekonomi ve ihracatını büyütmüş oluyorlar."

Yıllık işlem hacmi yüzde 16 arttı

Türk Eximbank'ın Kuzey Kore, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç 238 ülkede faaliyette olduğunu aktaran Yıldırım, Türkiye'deki 52 banka arasında kredi büyüklüğü bakımından 9'ncı sırada yer aldıklarını dile getirdi.

Bankanın yıllık işlem hacminin 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 arttığını bildiren Yıldırım, "Yıl sonu hedefimiz 40 milyar dolar ama belki 40 olmayacak çünkü yüzde 21 gibi iddialı bir hedef koyduk 2017'de. Türkiye ekonomisi kabaca yüzde 6-7 büyürken, Türkiye ihracatı yüzde 10 büyürken biz daha fazla bir hedef koyduk. Belki yüzde 21 olmayacak ama yüzde 16 gibi yine Türkiye ihracatının ve büyümesinin üzerinde bir büyümeyi bu ay sonu itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın ihracata verdiği destek oranı ve miktarının yanı sıra çalışılan ihracatçı sayısında da artış olduğuna dikkati çekti.

Gelecek sene için dolar bazında yüzde 15 büyüme ve 46 milyar dolarlık destek büyüklüğüne ulaşma hedeflerinin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Güney Kore'den sonra, ona çok yakın bir oranda, dünyada ihracatçısına en fazla destek veren ülke konumuna gelmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

İlerleyen zamanlarda alıcı ve marka kredisi konusunda ATMB ile Avrupa'da çalışmalar yaparak hem Türkiye hem de yurt dışında faaliyet gösteren Türk firmalara daha fazla katkı sağlayacaklarını anlatan Yıldırım, firmaların daha rekabetçi oranlarda kredi desteğinden yararlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA