Türk Lirası, kritik haftaya moralli başlıyor

30 Ekim 2017

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürürken geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL haftaya daha iyimser bir görünümde başladı.

Piyasalarda bu hafta TCMB tarafından açıklanacak yılın son enflasyon raporu, Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430'u gören dolar/TL bu haftaya 3.78'in altında başladı.

Dolar/TL, saat 09:55 itibariyle 3.7710 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 4,3820 düzeyinde.

Dolar başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve Katalonya krizi nedeniyle bu yılın en sert haftalık kaybını kaydettikten sonra toparlanmaya çalışıyor.

Dolar endeksi Cuma günü 95.150 ile üç ayın zirvesini gördükten sonra bugün ABD kapanışına kıyasla yüzde 0.1 gerileyerek 94.857'de bulunuyor.

Euro ise Cuma günü 1.1574'e kadar gerileyerek geçen haftayı yüzde 1.6 kayıpla kapadıktan sonra 1.1605'te yatay seyediyor.

İspanya hükümeti Cuma günü bağımsızlık ilan eden Katalonya bölgesinin yönetimini bağımsızlık ilanından birkaç saat sonra görevden aldı. Hükümet Katalonya'da erken seçim çağrısında bulunurken, Katalonya yönetiminin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, hükümetin bu hamlesine barışçıl ve demokratik şekilde karşı konulması çağrısında bulundu.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'in isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.

Asya borsalarına iPhone X dopingi

Petrolde yükseliş sürüyor