Türk Telekom, Çinli bankayla kredi sözleşmesi imzaladı
Türk Telekom, Bank of China ile kredi sözleşmesi imzaladı
Türk Telekomüni̇kasyon AŞ, Bank of China ile 200 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.
Türk Telekomüni̇kasyon AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Telekomüni̇kasyon AŞ ile Bank of China arasında 200 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Söz konusu kredinin, ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadeli ve yıllık faiz oranının Euribor + yüzde 2,00 olduğu bildirildi.
Kaynak: AA