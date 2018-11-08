Türk yatırım fonları Avrupa’da vitrine çıkıyor
10 milyar liralık çıkışın yaşandığı yatırım fonu pazarı Avrupa’ya açılıyor. Takasbank, yabancı yatırımcıların Türkiye fon piyasasında alım-satım yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.
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