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Türk yatırım fonları Avrupa’da vitrine çıkıyor

10 milyar liralık çıkışın yaşandığı yatırım fonu pazarı Avrupa’ya açılıyor. Takasbank, yabancı yatırımcıların Türkiye fon piyasasında alım-satım yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Türk yatırım fonları Avrupa’da vitrine çıkıyor
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