Türkiye’de en çok 25-34 yaş arası kripto paraya yatırım yapıyor

Araştırma sonucunu paylaşan WOOTR Genel Müdürü Buğra Gökağaçlı, “Geniş çaplı bir araştırma yaptık. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışma sonucunda Türkiye’de kripto borsalarında işlem yapan kullanıcıların düşüş karşısında nasıl aksiyon aldıklarını inceledik. Ayrıca, yatırım yapanlar ise oldukça genç yaşta” dedi.

8 milyon kripto yatırımcısı var

Türkiye nüfusunun yüzde 10’undan fazlasının kripto borsasında işlem yaptığını belirten Gökağaçlı, “Türkiye’de 8 milyondan fazla kişi halihazırda kripto sektöründe işlem yapıyor. Kripto paralara yatırım yapan yüzde 33’lük bir kesimin 25-34 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık yüzde 24’ünü 35-44 yaş aralığı oluştururken, 18-24 yaş aralığı yüzde 20’lik bir kesimi oluşturuyor. Bu verilere baktığımızda ülkemizdeki kripto para sahipliği geniş bir yaş grubuna yayılmış durumda. C1 grubu olarak betimlediğimiz profesyonel meslek sahipleri ve yöneticilerinden oluşan bu grup, kripto para yatırımı yapanların yüzde 70’ini oluşturuyor” diye belirtti.