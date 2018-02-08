Türkiye'de öncü göstergeler geriledi
OECD bölgesinde öncü göstergeler aylık bazda değişim göstermezken, Türkiye'nin bileşik endeksi yüzde 0,10 geriledi.
OECD bölgesinde kasım ayı öncü göstergeleri aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 0,34 artışla 100,2 seviyesinde geldi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,10 düşerken, yıllık yüzde 2,04 artış gösterdi.
Buna göre, bir önceki ayda 101,6 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 101,5 puana indi.