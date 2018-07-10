Türkiye'nin CDS'leri sert yükseldi

10 Temmuz 2018

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi dünkü kabine atamalarının ardından sert şekilde yükseldi.

Yeni kabinede Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal gibi yatırımcıların yakından tanıdığı isimler yer almıyor. Hazine ve Maliye Bakanı olarak ise eski enerji bakanı Berat Albayrak atandı.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler IHS Markit verilerine göre, dünkü kapanışa kıyasla 22 baz puan artışla geçen perşembeden bu yana en yüksek seviye olan 297 baz puana yükseldi.

Kaynak: Reuters