Türkiye'nin finansal varlıkları 10 trilyon TL'yi geçti

18 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2. çeyrekte Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları ve yükümlülüklerini açıkladı. 2017 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 10 trilyon 80 milyar TL, yükümlülükleri ise 11 trilyon 638 milyar TL düzeyine ulaştı. Finansal varlık ve yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net finansal değer, negatif seyrini sürdürdü ve 1 trilyon 558 milyar TL oldu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurtiçi ekonominin finansmanına en büyük katkıyı sağlayan sektörler oldu.

Finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık vererek diğer sektörlerden borçlandı. Finansal kuruluşlar, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle, dengedeki pozisyonunu korudu ve yatay bir seyir izledi.