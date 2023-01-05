TÜRKONFED 100 KOBİ'ye destek verecek

KOBİLER E-Ticaret Desteği ile; web sitelerinin profesyonel e-ticaret altyapısı ile ücretsiz kurulumu, indirimli kargo anlaşmaları, ücretsiz pos entegrasyonları, 7/24 teknik destek ve standart eğitimlerin yanı sıra özel bir ekip ve pazarlama desteklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Yapılan açıklamaya göre KOBİ’ler E-İhracat Desteği ile; Türkçe + 2 dil seçeneği, otomatik-manuel dil çevirisi, ülke ve dillere göre kur ve fiyat belirleme, ülke bazlı kargo ayarları, tüm dünyadan ödeme alabilme, yüzde 100 SEO uyumluluğu desteklerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar.

Böylece KOBİ’ler ürünlerini hem Türkiye’ye hem de dünyaya satma imkanına ulaşabilecekler. Diğer yandan Patrondan Patrona Mentorluk ve Tematik Koçluk Destekleri ile KOBİ’ler TÜSİAD üyesi iş insanları ile altı aylık birebir mentorluk ya da ihtiyaç duydukları alanda üç aylık ücretsiz danışmanlık desteğinden faydalanabilecekler