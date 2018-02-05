"Üç faiz artırımı olacağına inancım arttı"

05 Şubat 2018

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in bu yıl faizleri 3 kez artırmasına ihtiyaçları olacağına güveninin arttığını söyledi.

"Bu yıl 3 faiz artırımı olması gerektiğini daha güçlü şekilde hissediyorum" diye konuşan Kaplan, Cuma günü açıklanan istihdam verisinin ABD'nin görünümüne yönelik görüşleri ile tutarlı olduğunu da ifade etti.

Konuşmasında ABD ekonomisinin 2018'de enflasyon baskılarının arttığına dair daha fazla işaret göstereceğine inandığını da belirten Kaplan, "Fed'in gevşek para politikasını yavaş yavaş, temkinli bir şekilde kaldırması gerektiğine inanıyorum" dedi.

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