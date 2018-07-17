UniCredit: BOE'nin bir faiz artırımı hata olur
UniCredit, BoE'nin olası bir faiz artırımının Brexit ortamında 'hata' olacağı değerlendirmesini yaptı.
UniCredit, bugün İngiltere'de açıklanacak olan haziran ayı ücret, kazanç verilerinin Bank of England'ın (BoE) gelecek 3 hafta içinde faiz oranlarında bir artırıma gireceği yönündeki beklentiyi azaltamayacağını bildirdi.
Ancak, gelinen noktada para politikasında bir sıkılaştırmanın "hata" olacağını savunan UniCredit, "Bir faiz artırımı, cari yüksek belirsizlik ortamında, Brexit tarihinin yaklaştığı bir süreçte İngiltere ekonomisi için faydaları risklerinden daha yüksek olamaz" ifadelerini kullandı.