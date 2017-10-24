UniCredit'e Yapı Kredi'den 114 milyon euro destek

24 Ekim 2017

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, varlık yönetim şirketi Pioneer'in satışıyla üçüncü çeyrekte 2.82 milyar euro net kâr açıkladı.

UniCredit dün öğleden sonra yanlışlıkla Temmuz-Eylül dönemi ile ilgili bazı verileri internet sitesinde ve yatırımcılara ve analistlere gönderdiği e-postayla açıkladıktan sonra üçüncü çeyrek sonuçlarının yayınlanacağını ifade etmişti. Banka üçüncü çeyrek bilançosunu 9 Kasım'da yayınlayacaktı.

Pioneer satışı ve tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda, UniCredit üçüncü çeyrekte 838 milyon euro net kâr açıkladı. Unicredit'in net kârı geçen yılın aynı dönem 447 milyon euro olmuştu.

Unicredit ücret gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 4 arttığını, ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 düştüğünü belirtti. UniCredit'in net faiz ve ticari işlem geliri hem çeyrek hem de yıllık bazda düştü.

Yapı Kredi'den 114 milyon euro katkı

Yapı Kredi, üçüncü çeyrekte UniCredit'in net faaliyet kârına 114 milyon euro katkıda bulundu.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre UniCredit'in bugün yayımlanan bilançosuyla birlikte Yapı Kredi'nin de sonuçları "sehven" yayımlandı.

Rakam UniCredit'in Yapı Kredi'nin sermayesindeki yüzde 40.9 payı oranında sunuluyor.

Reuters tarafından bankanın sermayesinin tamamına kıyaslanarak yapılan hesaplamaya göre Yapı Kredi'nin net faaliyet kârı 278.7 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.