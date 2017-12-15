UYP, 434 milyar dolar açık verdi

15 Aralık 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ekim ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 8,4 artarak 233,5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 15,4 artışla 667,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde 434,1 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, geçen yılın sonunda 363,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 sonuna göre yüzde 10,8 artışla 117,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,8 artışla 73,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yılın sonuna göre yüzde 6,8 artışla 32 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 sonuna göre yüzde 25,9 yükselişle 178,3 milyar dolara ulaştı.

Portföy yatırımları 176,2 milyar dolar

Portföy yatırımları, 2016 sonuna göre yüzde 23,2 artarak 176,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yılın sonuna göre yüzde 40,8 artışla 50 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 17,8 artışla 31,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 14,2 artışla 44,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2016 sonuna göre yüzde 6,5 yükselişle 313,2 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 sonuna göre yüzde 18,3 azalışla 0,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı 2016 sonuna göre yüzde 9 artışla 33,2 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 4,5 azalarak 11,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,9 artışla 89,2 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,9 artışla 108,4 milyara yükseldi.