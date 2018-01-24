VakıfBank 650 milyon dolarlık eurobond ihraç etti

24 Ocak 2018

VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bankanın açıklamasına göre, GMTN kapsamında gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracına dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam talep tutarı 1,5 milyar doları aştı.

İşlemin kupon oranı yüzde 5,75, nihai getiri oranı yüzde 5,85 oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlemin bizim açımızdan en dikkat çekici tarafı, bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olmasıdır. İşleme gelen güçlü talep sayesinde ilk aşamada 500 milyon dolar olarak belirlediğimiz ihraç tutarını 650 milyon dolar seviyesine çıkarmaya karar verdik. İşlemin kupon oranı da başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında yüzde 5,75 seviyesinde gerçekleşti"

"Türkiye'nin kredibilitesi yüksektir"

İhraçlara gelen talep ve oluşan maliyetin ülkenin kredibilitesinin çok yüksek olduğunu göstermesi açısından da önemli olduğuna değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"650 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi. Özellikle ABD merkezli, uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. 150'nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam tutarı 1,5 milyar doları aştı"

Kaynak: AA