Vakıfbank Genel Müdürü: Paket çalışmamız var, müjdeleri vereceğiz

22 Ocak 2019

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, takipteki müşterilerden anapara borcunu bir defada ya da 1 yıl içinde ödeyenlerden faiz almayacaklarını söyledi.

Özcan ayrıca, yeni paket çalışmaları olduğunu, yakında bunları açıklayacaklarını ifade etti.

Özcan şöyle konuştu:

- Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık

- (Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz

- (Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz

- VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk

- (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı

- (KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü

- Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir

- Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz

- Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz

Kaynak: AA