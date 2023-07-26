VİOP güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 azalışla 7.290,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 7.290,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 7.326,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 7.320,75 puana geriledi.

Gözler FED toplantısında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktardı.

Öte yandan, dün Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirdi. Buna göre, 575 milyon adet pay dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12 iskontoyla 11,75 liradan satılarak toplamda 6 milyar 756 milyon 250 bin lira gelir elde edildi.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi arttı

Analistler, söz konusu satışın "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Yapı Kredi Bankası'nın pay vadeli kontratları ise güne yaklaşık yüzde 5 düşüşle başladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 7.250 ve 7.100 seviyelerinin destek, 7.300 ve 7.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.