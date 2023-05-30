VİOP güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,8 artışla 5.560,75 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.560,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3 üzerinde 5.515,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.562,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

1 trilyon dolarlık tahvil satımı bekleniyor

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.