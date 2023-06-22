VİOP güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 5.840,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 5.840,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 5.815,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,5 artışla 5.846,00 puana çıktı.

5.800 ve 5.700 puan destek konumunda

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Powell'ın, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdiğini aktaran analistler, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, ekonomistler bankanın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğinin aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.800 ve 5.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.