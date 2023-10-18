VİOP güne yüzde 1,9 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,9 azalışla 8.450,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,9 altında 8.450,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.616,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından yüzde 1,2 düşüşle 8.515,00 puan oldu.

Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlendi

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

8.500 ve 8.600 puan direnç konumunda

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 seviyelerinin destek, 8.500 ve 8.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.