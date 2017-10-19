VİOP'ta endeks kontratı alıcılı açıldı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 131.700 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 131.700 seviyesinde dengelendi.
Dün 131.000-132.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 132.500 seviyesinde etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri verdi ve önceki kapanışa göre yüzde 0,02'lik azalışla günü 131.500 puandan kapattı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Liderler Zirvesi'nden gelecek haberler ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin direnç, 130.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA