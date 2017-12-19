VİOP'ta endeks kontratı alıcılı açıldı
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 136.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 136.800 seviyesinde dengelendi.
Dün gün içinde 137.300 puanı gören endeks kontratı, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 137.000 puanın üzerinde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kazancıyla 136.650 puandan tamamladı.
Analistler, bugün Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.500'ün üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam edeceğini ve 137.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA