VİOP'ta endeks kontratı alıcılı başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 131.700 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.950 puanı görmesinin ardından dünkü kapanışın 100 puan üzerinde 131.700 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybederek 131.600 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 133.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA