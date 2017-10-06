VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 128.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan altında 128.500 seviyesinde dengelendi.
Dün 129.500 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederek 128.925 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.600-130.000 bandının direnç bölgesi, 126.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA