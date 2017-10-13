VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 130.700 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 130.700 seviyesinde dengelendi.
Dün yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyan endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 2,03 değer kazancıyla 130.775 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 131.500 seviyesinin direnç, 129.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA