VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 136.000 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 136.000 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, yüzde 1,38 değer kazanarak 135.925 puanla 14 Kasım'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 137.900 direnci olacağını kaydetti.
Kaynak: AA