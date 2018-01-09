VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 145.100 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 145.425 puanı görmesinin ardından dünkü kapanış seviyesi olan 145.100 puanda dengelendi.
Dün açıklanan sanayi üretim verisinin beklentileri aşmasının ardından 147.275 puana kadar yükselen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,74 azalışla 145.100 puandan tamamladı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi işsizlik ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 147.500 seviyesinin direnç, 144.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA