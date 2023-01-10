VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında, 5.804,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,8 altında 5.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.750 ve 5.700 puanın destek, 5.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.