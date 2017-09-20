VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 275 puan üzerinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 130.700 seviyesinde dengelendi.
Dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesinin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,57 azalışla 130.425 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 seviyesinin destek, 131.400'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA