VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 5.958,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.875-5.980 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.934,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.941,50 puana çıktı.

Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atılması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydederek, yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını bildirdi.

Bugün ayrıca ABD ve İngiltere'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.950 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.850 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.