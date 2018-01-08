VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 146.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan üzerinde 146.800 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,97 artışla 146.175 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 147.500 seviyesinin direnç, 144.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA