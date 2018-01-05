VİOP'ta endeks kontratı pozitif
VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 145.100 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 145.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde 145.100 seviyesinde dengelendi.
Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,84 azalışla 144.775 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de aralık ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 147.500 seviyesinin direnç, 142.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA