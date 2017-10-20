VİOP'ta endeks kontratı pozitifte
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 133.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan üzerinde 133.800 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğilimi güçlenen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,46 değer kazanarak 133.425 puanla günü son bir ayın zirvesinde tamamladı.
Analistler, bugün Avrupa Liderler Zirvesi'nden gelecek haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı sunumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.900 seviyesinin direnç, 132.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA