VİOP'ta endeks kontratı yatay açıldı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 133.000 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.650 puanı görmesinin ardından dünkü kapanışın hemen üzerinde 133.000 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazanarak 132.975 puandan kapandı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ile sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 133.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA