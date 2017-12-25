VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı

25 Aralık 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 137.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan üzerinde 137.900 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, 138.675 puanla 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gören endeks kontratı, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 137.300 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatili dolayısıyla bugün kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde iç dinamiklerin öne çıkacağını ve endeks kontratının yaklaşık bir aydır içinde bulunduğu yükseliş trendi içindeki hareketini sürdürebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 138.500 ve 140.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 137.000 ve 136.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA