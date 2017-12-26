VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 138.200 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde 138.200 seviyesinde dengelendi.
Dün 137.500-138.000 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 137.900 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD piyasalarının Noel tatili sonrası işleme açılacağını ancak Avrupa'da tatilin devam ettiğini hatırlatarak, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratında 138.500 ve 140.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 137.000 ve 136.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA