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Vize krizi sonrası TL'de sert kayıplar

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, TL gelişmiş ülke paraları karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmiş durumda. Dolar 3.70 seviyesini aşarken, euro, 4.33'ün üzerinde.

Vize krizi sonrası TL'de sert kayıplar
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Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından TL'de sert kayıplar yaşandı. 

Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında
sığ piyasada 3.90 seviyesini aştıktan sonra bu sabah 3.70 civarında seyrediyor.

4.5190 seviyesine kadar çıkan euro/TL ise saat 09:10 itibariyle 4.3300 seviyesinden işlem gördü.

Sterlin/TL gece 4,9812 seviyesini görürken, şu sıra yüzde 2,93 kayıpla 4,8619 seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 3813 puan düşüşle 100.324 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 3,66 oranında değer kaybetti.

Analistlere göre teknik açıdan, 3.70 seviyelerinde fiyatlanan kurda ilk dirençler 3.7180-3.7280 ve 3.7475 seviyelerinde bulunuyor. 3.6850, 3.6700 ve 3.6625 ise ilk destekler konumunda.

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ABD Büyükelçiliğinin akşam saatlerinde Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği benzer bir açıklama yaparak Türkiye'nin ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize uygulamalarının askıya alındığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık ilkesi gereği bir açıklama yapmayacak.

Yurtiçi piyasalar, küresel piyasalardan geçen hafta negatif ayrışma göstermişti. Cuma günü, euro 4.2486 ile tarihi rekor kırarken, dolar 3.63'ü geçerek son 3 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

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