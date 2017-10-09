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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

ABD ile yaşanan vize restleşmesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, gözler bu sabah Ukrayna'ya gidecek olan Erdoğan'ın havalimanında yapacağı açıklamalara çevrildi.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Ukrayna'ya hareket edecek. Cumhurbaşkanı'nın Atatürk Havalimanında vize konusunda yapacağı açıklamalar bekleniyor.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı vize kararının ardından Türkiye de Washington büyükelçiliği aracılığıyla ABD vatandaşlarının vize ve e-vize başvurularını askıya aldı.

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