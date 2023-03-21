Wall Street, artıda açılmaya hazırlanıyor! Fed'in faiz kararı bekleniyor
ABD borsasının ana endeksleri, Credit Suisse'in kurtarılmasının daha büyük çaplı bankacılık kriziyle ilgili endişeleri yatıştırmasıyla artıda açılmaya hazırlanırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının sonucunu bekliyor.
Hafta sonunda UBS Group, İsviçre'nin düzenleyici kurumları tarafından hazırlanan bir paket kapsamında rakibi Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın alarak bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.
İşlemciler Fed'in yarın sona erecek iki günlük toplantısının ardından büyük ölçüde 25 baz puan faiz artışına gidilmesini bekliyor. Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflas etmesinin tetiklediği bankacılık krizinden önce Fed'in 50 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyordu.
TSİ 1553 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.96 yükseldi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.86 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.61 artış kaydetti.